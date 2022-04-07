В Якутии завершается реконструкция моста через реку Аллах-Юнь

Возведение крупного мостового перехода в Усть-Майском улусе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» идет опережающими темпами. Мостовики намерены сдать объект досрочно.

Реконструкция мостового перехода через реку Аллах-Юнь идет без отставания от календарного графика. В настоящее время полностью выполнены работы по возведению земляного полотна, устройству опор, ледорезов и монтажу пролетных строений. Готовность объекта — 84%, отметили в отделе капитального строительства ГКУ «Управтодор РС(Я)».

«Основные работы завершены. Мы планируем сдать новый мостовой переход в июне-июле. Сейчас проводим демонтаж старого аварийного моста», — сообщил главный инженер ООО «СтройМост» Иван Титов.

Объект реконструкции расположен на территории Усть-Майского района на км 609 автодороги «Амга». Его протяженность составляет 1,62 км, в том числе мост — 326 пог.м. Планируемый срок ввода в эксплуатацию IV квартал 2022 года.