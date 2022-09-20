В Якутии завершается реконструкция 6 аэропортов

До конца 2022 года завершится реконструкция аэропортов 6 районных центров — Белой Горы, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Хандыги и Нерюнгри. Работы ведутся по федеральной программе «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

В трех аэропортах — в Белой Горе, Вилюйске и Депутатском — строятся новые объекты вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. А в Сангаре, Хандыге и Нерюнгри, кроме вспомогательных объектов, возводятся аэровокзалы.

В поселке Белая Гора Абыйского района строится склад ГСМ, обустраиваются патрульная дорога, КПП. Подрядная организация — ООО «Новаком».

В городе Вилюйске Вилюйского района, кроме склада ГСМ, патрульной дороги, КПП, идет строительство периметрового ограждения. Подрядчик — ООО «Кинг-95».

В поселке Депутатский Усть-Янского района строятся склад ГСМ и КПП. Контракт заключен с ООО «Альянс-2005».

В поселке Сангар Кобяйского района возводится служебно-пассажирское здание на 35 пассажиров в час и здание КПП. Здесь же обустраиваются периметровое ограждение и патрульная дорога. Подрядчик — ООО «Вариант Плюс».

Также строительство служебно-пассажирского здания на 35 пассажиров в час ведется в поселке Хандыга Томпонского района. Кроме того, здесь строятся гараж, патрульная дорога, ограждения. Исполнитель — ООО «Центральная строительная Лаборатория «Рента».

Строительство большого аэровокзального комплекса на 300 пассажиров в час, здания аварийно-спасательной службы, склада ГСМ, очистных и вододренажных систем продолжается в городе Нерюнгри. ООО «СтройДорСервис» планировал завершить работы в ноябре 2023 года, но объект будет введен раньше. В прошлом году здесь также в рекордно короткие сроки завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Напомним, что в 2019-м году в программу «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» по заявке главы республики Айсена Николаева были включены аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

В ряде аэропортов до 2024 года было запланировано строительство аэровокзальных комплексов, реконструкция взлетно-посадочных полос, а в некоторых предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. На это из федерального бюджета выделили 38,6 млрд. рублей.

Из 15 аэропортов ранее работы полностью были завершены в Жиганском и Верхневилюйском районах. В аэропорту Жиганска реконструирована взлетно-посадочная полоса, а в Верхневилюйске построены вспомогательные объекты аэропортовой инфраструктуры.

На остальных 13 аэропортах масштабные работы по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры продолжаются, в том числе и в 6 аэропортах, которые запланировано ввести в 2022 году.