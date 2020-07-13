В Якутии завершается призыв в армию. Все призывники чисты

Сегодня, 13 июля, заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА на брифинге проинформировала журналистов о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.

За весь период распространения коронавируса в Якутии зарегистрированы 4844 случая заболевания. За последние сутки выявлены 45 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, 32 новых случаев подтверждены в городе Якутске, по 3 – в Верхневилюйском и Нерюнгринском районах.

Ольга Балабкина обратила особое внимание на ситуацию в Алданском районе, где еще недавно сохранялась спокойная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В данное время заканчивается служебная проверка в Томмотском психо-неврологическом интернате. По результатам проверки выявлены случаи заболевания коронавирусом: постояльцы интерната заболели в результате заноса вируса со стороны персонала. Ожидается подтверждение анализов.

Руководитель данного интерната отстранен от должности.

«Сейчас проводится работа по усилению медицинского обеспечения в интернате, в выходные дни медиками проведено дополнительное обследование всех, кто находится в интернате, оказывается соответствующая медицинская помощь», — сообщила Ольга Валерьевна.

Сегодня на ссуженном совещании оперштаба принято решение о необходимости соблюдения строгих норм по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности во всех закрытых интернатах республики.

В эти дни завершается призыв в Вооруженные силы России.

«В ближайшие два дня мы отправим чистых от коронавируса, здоровых граждан на службу в армию», — сказала Ольга Балабкина.

Отмечено, что в этом году сельскохозяйственные работы проводятся в непростых условиях. Поэтому в районах Якутии обеспечены условия для оперативного взаимодействия медицинских организаций со сферой сельского хозяйства для своевременного реагирования в случае возникновения инфицирования коронавирусом.