В Якутии завершается контрактация по нацпроекту «БКАД»

По плану реализации национального проекта “Безопасные качественные автомобильные дороги» в Якутии завершается контрактация объектов 2021 года. На сегодня заключены контракты по 23 объектам (95,83% контрактации), общей протяженностью 211,25 км.

Как отметил генеральный директор ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Филиппов, остается законтрактовать до начала апреля один объект — это ремонт автодороги «Хатассы», протяженностью 4,87 км.

Глава ведомства добавил, что в этом году основные дорожные работы по нацпроекту «БКАД» будут развернуты на автомобильных дорогах «Амга», «Умнас” и «Нам» с завершением асфальтирования до села Хатырык, а также «Анабар», «Яна», «Мюрю» и «Абалах». Ведется контроль со стороны федеральных ведомств: Упрдор “Вилюй” и Упрдор “Лена”.

Всего в этом году дорожники должны сдать 24 объекта по региональным автомобильным дорогам – в общем объеме 216,12 км.

Вместе с тем, с опережением ведутся проектно-изыскательские работы, которые охватывают 2022 — 2024 годы. По следующему году контрактация по ним завершена и уже начато проектирование объектов.