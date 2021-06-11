В Якутии завели дело на организатора массовых детских мероприятий

SakhaLife.ru.

Прокуратура города Мирного с привлечением специалистов провела проверку соблюдения прав детей на безопасные условия досуга в игровом центре «Малышарики».

Установлено, что физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в нежилом помещении организован детский игровой центр.

При этом объект функционировал с грубыми нарушениями требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, которые могли привести к причинению вреда и гибели, в том числе детей, посещающих центр. В частности, в помещении отсутствовала система пожарной сигнализации, не имелось достаточного количества эвакуационных выходов.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения Мирнинском МСО СУ СК РФ по РС(Я) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время в результате вмешательства прокуратуры деятельность игрового центра прекращена.