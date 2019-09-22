В Якутии завели дело на «джентльменов удачи»

В Мегино-Кангаласском районе неизвестные похитили пластиковое окно стоимостью 3000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены лица причастные к данной краже. Ими оказались 46-летний и 52-летний безработные мужчины.

Установлено, что подозреваемые, проходя мимо строящегося дома, заметили пластиковое окно. По их словам, они решили похитить «плохо лежащее» окно, чтобы в последующем сбыть и выручить деньги на покупку спиртного.

Дождавшись наступления ночи, злоумышленники проникли на территорию строящегося дома и похитили окно.

В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.