В Якутии затруднено движение на автодороге «Умнас»

Управление автодорог республики сообщает о сложных погодных условиях, затрудняющих движение по автомобильной дороге «Умнас».

Просим водителей соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим на участке «Якутск – Покровск», а также воздержаться от дальних поездок по автозимнику «Улахан-Аан – Синск – Саныяхтах – Олекминск».

В настоящее время на всех участках работает дорожная техника.