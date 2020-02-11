11.02.2020
12:41
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Якутия

В Якутии затруднено движение на автодороге «Умнас»

Управление автодорог республики сообщает о сложных погодных условиях, затрудняющих движение по автомобильной дороге «Умнас».

Просим водителей соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим на участке «Якутск – Покровск», а также воздержаться от дальних поездок по автозимнику «Улахан-Аан – Синск – Саныяхтах – Олекминск».

В настоящее время на всех участках работает дорожная техника.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).
Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).
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