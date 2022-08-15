15.08.2022
14:48
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Якутия

В Якутии затопило сенокосы?

Быт сельчан.
Затяжные осадки принесли не мало хлопот сенокосчикам. Вся работа насмарку — передает телеграм-канал PRyanаya Якутия.

Фото: https://t.me/pranyamedia
Источник: https://t.me/pranyamedia

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