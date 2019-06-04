В Якутии затапливается поселок

Активная фаза ледохода проходит на реке Колыма на территории Нижнеколымского района, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность». В колымской группе районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), так же для проведения аварийно-спасательных работ и оказания адресной помощи населению произведена передислокация спасателей из поселка Колымское в населенный пункт Походск.

В результате прохождения ледохода близ населенного пункта Походск образовался завал льда, уровень воды достиг критической отметки и подтопил 44 дворовых территории по улицам Набережная, Дежнева, Комсомольская, Шкулева. Основные усилия спасателей направлены на информирование населения о складывающейся обстановке и обеспечение безопасности в период прохождения ледохода, а также на оперативное реагирование при образовании заторов льда.

Напоминаем, что утром оперативной группой ведомства проведены подрывы ледовых полей близ мыс. Егорьевич, что находится ниже поселка Черский. По результатам подрыва плита упиравшиеся в правый берег мыса Егорьевич дала трещину и начала откалываться.

В настоящее время по реке Колыма продолжается активный ледоход, уровень воды составляет 278 см. Следует отметить, что дома в подтопленной местности возведены на сваях и есть запас до уровня подтопления около 1 метра.

«В ближайшие сутки ожидается понижение уровней воды у населенного пункта Походск. При ухудшении оперативной обстановки для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в Колымской группе районов создана группировка сил и средств РСЧС в составе более 400 человек и 130 единиц техники» — прокомментировал Начальник ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.