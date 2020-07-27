В Якутии защитница незащищённых слоёв населения присвоила деньги

Вступил в силу приговор суда в отношении председателя одной из общественных организаций Нижнеколымского района Якутии, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлено, что осужденная, являясь председателем общественной организации, осуществляющей деятельность по защите прав социально незащищенных слоёв населения, из корыстных побуждений путем присвоения похитила денежные средства в крупном размере, предназначенные на реализацию проекта «Спорт для всех».

В последующем она распорядилась похищенными денежными средствами в личных целях.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя, полного признания вины и возмещения ущерба назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей.