В Якутии зарегистрировано свыше 3,7 тысячи самозанятых

С 1 июля 2020 года Якутия присоединилась к эксперименту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее НПД), который еще называют налогом на самозанятость.

За прошедшие пять месяцев количество зарегистрированных самозанятых в Якутии по данным ФНС России превысило более 3,7 тысячи человек. Наибольшее количество самозанятых сосредоточено в Якутске, в Нерюнгринском, Алданском, Ленском и Мегино-Кангаласском районах.

По прогнозам Министерства предпринимательства, торговли и туризма, к 2021 году количество самозанятых планируется увеличить до 4,6 тыс. человек.

Кроме того, в 2021 году мероприятия по грантам на реализацию проектов для самозанятых планируется включить в региональную программу развития предпринимательства.

В целом налоговый эксперимент проходит по намеченному плану. Предприниматели и эксперты отмечают удобство приложения «Мой налог», сервис развивается, банки подхватили нововведение и стали развивать собственные пакеты услуг для самозанятых.

Тем не менее, ввиду обилия новшеств и непохожести налогового режима ни на один другой режим налогообложения, действующий на территории России, у жителей республики всё ещё возникают вопросы о необходимости и особенностях самозанятости, на которые лучше всего могут ответить сами плательщики НПД:

Любовь Петровна, кондитер из Мегино-Кангаласского улуса:

— Как и многие мои коллеги-кондитеры, свой бизнес я начинала со странички в Instagram @choccofruit. А с осени этого года я работаю легально, потому что зарегистрировалась в качестве самозанятого. Мне не понадобилось собирать бумаги, платить пошлину, ехать в налоговую. Для регистрации через приложение «Мой налог» понадобились только паспортные данные и фотография с телефона. Теперь я получила официальный статус и могу зарабатывать легально. При этом мне не нужен кассовый аппарат или онлайн-касса. Чеки формируются в приложении, передать их можно в электронном виде или распечатать на простом принтере. Для начинающего предпринимателя это очень удобно!

Ирина Явир, педагог-психолог из Алданского района:

— Часто ко мне, помимо учащихся и коллег, обращаются жители района. Я давно думала о том, чтобы официально оформить свою деятельность и платить налоги с дохода от частных консультаций. Однако становиться ИП мне не хотелось, главным образом из-за сложной отчётности и необходимости ежегодно производить отчисления в ПФР и ФФОМС даже при нулевом доходе. Поэтому режим для самозанятых я восприняла с энтузиазмом. Теперь я могу полноправно вести свою коммерческую деятельность, получая дополнительную прибыль и удовольствие от процесса.

Анна Афанасьева, парикмахер из Намского улуса:

— О новом налоге на профессиональный доход узнала из газеты и социальных сетей. Заинтересовалась этим нововведением и решила зарегистрироваться. Я прошла регистрацию в приложении «Мой налог», прямо в своем телефоне. Оказалось, для ведения деятельности самозанятого таких требований как у ИП нет. Я просто оплачиваю налог 4% от каждого дохода (услуги) от физического лица и 6% от юридического. Готовый чек приложение выводит на экран, и я отправляю его клиенту. И никаких отчетов. Очень удобно!

В целом, самозанятость — это большой шаг в сторону развития предпринимательства как такового, простой и удобный способ попробовать начать своё дело или подрабатывать.

Помимо этого, самозанятость может стать буферной зоной для ИП, которым необходимо сделать шаг назад, собраться с силами и вновь вступить на путь предпринимательства.

Узнать подробнее об особенностях и способах регистрации в новом налоговом режиме можно в специальной вкладке «Самозанятость» на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru.

18 ноября с 14:00 до 16:00 Центр «Мой бизнес» организует мастер-класс в онлайн-формате на тему «Самозанятость», на котором руководитель агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт», общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС(Я) Александра Окорокова в прямом эфире ответит на все вопросы участников.

В программе:

все о налоге для самозанятых и приложении «Мой налог»;

интервью с действующим самозанятым в прямом в эфире;

видеоурок «Как зарегистрироваться в качестве самозанятого»;

видеоурок «Как продать свои услуги».

Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться по ссылке.

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: