В Якутии зарегистрировано 4 799 случаев коронавируса

Из новых 42 новых случаев коронавирусной инфекции: 34 выявлено в Якутске, 3 – в Верхоянском, 1 – в Мирнинском, по два – в Нерюнгринском и Намском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы

По состоянию на 12 июля 2020 года всего на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 4 799 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 3 792 — в Якутске, что составляет 79% от общего числа всех подтверждённых случаев.

За сутки лабораториями республики проведено 2 628 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 255 097 тестов на коронавирусную инфекцию.