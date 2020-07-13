В Якутии зарегистрировано 223 случая укусов клещей

SakhaLife.ru.

В республике всего зарегистрировано 223 случая укусов клещами людей в Якутске и 13 районах: г. Якутск – 16 случаев, Ленский район – 71 случай, Алданский – 58, Олекминский – 35 случаев, Нерюнгринский – 20 случаев, Сунтарский, Хангаласский – 4 случая, Нюрбинский, Верхневилюйский Мирнинский – по 3 случая, Амгинский, Усть-Майский – по 2 случая, Вилюйский, Чурапчинский – по 1 случаю. По всем случаям укусов необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха(Якутия) напоминает:

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

В случае присасывания клеща, обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.

Сдать клеща на исследование можно в:

медицинское учреждение при обращении за медицинской помощью;

филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в районах;

лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по адресу: г. Якутск, ул. Ойунского, 9.

По состоянию на 13.07.2020 г. лабораторно обследовано всего 150 клещей, снятых с укушенных людей, из них 3 положительные на клещевой энцефалит.

Если человек не был привит ранее и подвергся нападению клеща, для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита при обращении в медицинские организации не позднее 4 суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

С целью уменьшения риска присасывания клеща в местах массового отдыха и на территории детских летних оздоровительных учреждений запланировано проведение профилактических акарицидных обработок. По состоянию на 13.07.2020 г. обработано 30,3 га территорий, в том числе 9,08 га территорий летних оздоровительных лагерей.

Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, по оперативным данным на 13.07.2020 г. в республике привито 1930 человек, в том числе 349 детей.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).