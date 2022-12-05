В Якутии зарегистрировано 22 наезда на пешеходов

ЦУР Якутии провел анализ медиапространства по обеспечению безопасности школьников на дорогах. Только в октябре на дорогах республики в ДТП было зарегистрировано 22 наезда на пеших участников движения, у многих из них не было световозвращающих элементов на одежде.

ЦУР совместно с городской администрацией начал проект по обеспечению безопасности школьников, пилотными площадками выбраны три школы — Саха политехнический лицей, СОШ №20 и СОШ №27.

Одна из рекомендаций: носить фликеры.

Фликеры помогают водителям издалека увидеть пешехода или велосипедиста в темное время суток. Фликер — это устройство или элемент в одежде в виде вставок, наклеек, значков, имеющий высокие световозвращающие свойства.

Ребенок с фликерами заметен с расстояния 150-400 метров в темноте. Без фликеров водитель сможет разглядеть пешехода максимум с 70-80 метров.



