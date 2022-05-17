В Якутии зарегистрировано 10 пожаров. Пока…

В Якутии с начала пожароопасного периода зарегистрировано 10 природных пожаров. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков в ходе прямого эфира в соцсетях, передает ЯСИА.

«C начала сезона уже зарегистрировано 10 природных пожаров на территории более 92 га, в том числе три ландшафтных пожара на площади 27 га» , — сказал Дмитрий Лепчиков.

В аналогичный период прошлого года на территории было зарегистрировано 50 лесных пожаров.

Дмитрий Лепчиков напомнил, что в этом году при поддержке федеральных властней значительно увеличено финансирование тушения лесных пожаров.