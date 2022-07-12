В Якутии зарегистрирован наезд на школьника

11 июля около 3-х часов дня в дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило сообщение по факту дорожно-транспортного происшествия по ул. Интернациональная с. Верхневилюйск Верхневилюйского района РС (Я).

Предварительно было установлено, что около 3-х часов дня на повороте возле дома №1 по улице Интернациональная с. Верхневилюйск Верхневилюйского района РС (Я) водитель 1965 г.р., управляя автомобилем «Toyota SUCCEED» увидев, движущийся электросамокат на своей полосе автодороги, притормозил, на что несовершеннолетний, управляя электросамокатом, врезался в автомобиль. В результате чего, несовершеннолетний 2011 г.р., получил телесные повреждения в виде ушибленной раны правой голени и стопы, ушиб левой голени.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Для установления всех причин и обстоятельств происшествия возбуждено административное расследование. Кроме того, материалы по факту ДТП направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующего решения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге на постоянной основе. Ежедневные «пятиминутки» безопасности позволят сформировать у ребенка навыки законопослушного участника дорожного движения. Кроме того, не забывайте, что дети берут пример от своих родителей!