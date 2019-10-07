В Якутии зарегистрирован факт жестокого обращения с животным

42-летний житель с. Майя подозревается в гибели котенка. Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью причинения гибели 5-месячному котенку, нанес ему несколько ударов ногой. Экспертиза установила травмы несовместимые с жизнью: переломы позвоночника и ребер, разрывы жизненно важных органов, а также геморрагическое кровоизлияние во внутренних органах. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

Фото: Открытые источники. Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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