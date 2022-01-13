В Якутии зарегистрировали 5 074 случая ОРВИ

В первую неделю наступившего года в Якутии снизилась заболеваемость ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я), за прошедшую неделю показатель заболеваемости по совокупному населению ниже эпидемического порога на 31 %. В разрезе отдельных возрастных групп идет превышение эпидемического порога на 31,1% среди взрослых 15 лет и старше.



На конец первой недели 2022 года наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ зафиксировали среди детей от 0-2 лет, 3-6 лет.



По результатам лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа за прошедшую неделю отмечается активная циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), доля от положительных находок которых составила 3,1%. Среди циркулирующих вирусов негриппозной этиологии (вирусы парагриппа – 18,8%, аденовирусы – 2,3%, RC-вирусы — 1,6%, сезонные коронавирусы – 0,8%,) доминируют вирусы парагриппа.



Профилактическими прививками против гриппа охвачено 454 121 житель республики, что составляет 46,8% от количества населения. В том числе детей привито 209 867 человек, взрослых – 244 254 человека.



Согласно Временным методическим рекомендациям «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» Министерства здравоохранения РФ можно вакцинироваться от гриппа и от COVID-19 одновременно.



