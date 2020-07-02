В Якутии заработают три нововведения в госуправлении

Ход реализации проекта по модернизации государственного управления в Республике Саха (Якутия) рассмотрен сегодня, 2 июля, на совещании у Елены Кузнецовой, первого заместителя руководителя АГИП РС(Я). Данный вопрос прорабатывается в рамках реализации соответствующего указа* главы РС(Я) Айсена Николаева.

Позитивные изменения в сферу госуправления в республике будут внедряться до 2024 года. Качество модернизации будет оцениваться путем достижения показателей, которые обозначены указом главы Якутии.

В Якутии с 2019 года работает лаборатория «Госуправление 4.0», которая проводит исследовательскую и аналитическую работу по выявлению текущей картины в госуправлении и апробацию подходов к совершенствованию.

Наталья Членова, руководитель Департамента процессного и проектного управления АГИП, сообщила, что собраны 774 показателя по социально-экономическому развитию региона: в том числе, 487 показателя по реализации стратегических указов главы РС(Я) (более 60% от общего количества), 217 показателей по реализации нацпроектов, 45 показателя по реализации стратегии социального-экономического развития РС(Я), 15 показателей оценки деятельности высшего должностного лица региона.

В настоящее время проводится анализ собранных данных. В последующем на базе Центра управления регионом будет произведена декомпозиция, структурирование показателей, их синхронизация с госпрограммами, возможно и сокращение их количества за счет выявления дублирования и оптимизации. Отмечена необходимость усовершенствования межведомственной работы по обмену данными и размещению актуальной информации в единую базу.

Игорь Николаев, руководитель Центра стратегических исследований при главе РС(Я), проинформировал о том, что при Центре формируется компетентная команда внедрения, которая будет заниматься непосредственным внедрением в сферу госуправления мероприятий, включенных в указ «О задачах модернизации государственного управления в Республике Саха (Якутия) до 2024 года».

Ольга Сукуева, и.о. ректора ВШИМ при главе РС(Я), рассказала о проводимой работе с кадровым потенциалом в республике. Будет разрабатываться модель компетенций, которая позволит внедрить изменения в сферу госуправления региона эффективно и в достаточно короткие сроки. Для это необходимо повышать уровень вовлеченности госслужащих в процесс, которая оценивается как основной фактор достижения поставленных задач при модернизации.

На днях завершается исследование трудовой деятельности госслужащих, в котором участвовало более 1100 человек.

Елена Кузнецова, первый заместитель руководителя АГИП, проинформировала о работе, которая проводится по совершенствованию процессов в госорганах исполнительной власти РС(Я). В преобразованиях участвуют администрация главы РС(Я) и правительства РС(Я), Министерство экономики РС(Я), Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я), Министерство труда и социального развития РС(Я), Государственный комитет по ценовой политике РС(Я).

С 15 июля заработают первые три нововведения в госуправлении.

Во-первых, оптимизированный процесс формирования деловых писем в Министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я) и Министерстве ЖКХ и энергетики РС(Я) позволит сэкономить время руководящего состава данных ведомств более чем на 2 месяца работы в году.

В рамках совещания участники обсудили механизмы использования высвобожденного времени руководства ведомств на взаимодействия с населением республики.

Это нововведение коснется работы 51 госслужащего в ведомствах, которым будет предоставлено право подписывать документы электронной цифровой подписью самостоятельно. Отмечено, что данная инициатива исходила от самих специалистов, что свидетельствует об их вовлеченности в процесс модернизации.

Во-вторых, региональные СМИ и контрольно-надзорные органы будут подключены к единой региональной информационной системе с данными о ходе реализации национальных проектов в республике и смогут в режиме онлайн, без дополнительных запросов информации отслеживать ход реализации проектов.

В-третьих, для оптимизации процедуры согласования проектов решений совместной работы ведомств подписание протоколов совещаний переводится в онлайн режим — посредством использования электронной цифровой подписи участниками совещаний.

Проекты модернизации будут активно внедряться и в дальнейшем: следующими в повестке стоят вопросы оптимизации процедур организации контроля и 100% отказ от бумажных версий документов.

*Указ главы Республики Саха (Якутия) № 1260 «О задачах модернизации государственного управления в Республике Саха (Якутия) до 2024 года» от 18 июня 2020 года.