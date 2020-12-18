В Якутии заработала интерактивная карта гражданских инициатив!

17 декабря состоялось официальное открытие интернет портала Единого Ресурсного центра СО НКО Якутии (далее ЕРЦ) с картой гражданских инициатив. Сегодня на нем отмечены 110 социальных проектов республики. Портал многофункциональный — можно пройти онлайн-курсы, удаленно забронировать коворкинг центр ЕРЦ, записаться на консультации к экспертам, узнать новости про грантовые конкурсы и т.д. Главная функция интерактивной карты — фандрайзинг и шеринг, любой активный человек может рассказать про свою инициативу, чем он может помочь людям, какими ресурсами готов поделиться, найти партнеров и недостающие ресурсы для своего проекта. Команда ЕРЦ приглашает всех активных жителей Якутии зарегистрироваться на портале и воспользоваться актуальными услугами для гражданских инициатив.

Территориальная особенность Якутии (29 из 36 районов республики являются труднодоступными), отсутствие информации об инициативах в удаленных населенных пунктах, особенно в арктических территориях стали предпосылками разработки интерактивной карты. Идея Ольги Вешниковой генерального директора Единого ресурсного центра по созданию Карты гражданских инициатив была полностью поддержана Правительством Якутии и Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия). К тому же, пандемия внесла свои коррективы и ускорила работу по поиску финансирования и разработки проекта интерактивной карты гражданских инициатив. Разработчиком карты выступила IT студия полного цикла ООО «Квантум» — резидент IT-парк Якутия.

«Когда стали очевидны масштабы последствий пандемии для некоммерческого сектора Якутии, мы поняли, насколько важно оперативно адаптироваться под требования нового времени, – говорит Ольга Вешникова, генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я). Отличительная особенность конкурса «Общее дело» Благотворительного фонда Владимира Потанина состояла в том, что помощь в первую очередь направлена на сохранение устойчивости некоммерческих организаций в условиях пандемии. Конкурс нам дал возможность не просто перестроиться для работы «на удаленке», но и глобально изменить формат нашей деятельности, технологию предоставления услуг. В результате реализации проекта «Интерактивная карта гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)» мы планируем информационно и ресурсно поддержать идеи и проекты лидеров волонтерских и общественных объединений, некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, что позволит нам сохранить нашу аудиторию и повысить интерес населения к некоммерческой деятельности».

Уникальными функциями карты является возможность регистрации пользователей по четырем основным целевым группам: СО НКО, инициативные группы, активный гражданин и социальный предприниматель. Карта будет являть собой базу данных СО НКО и гражданских инициатив всех 623 сельских населенных пунктов и 13 городов республики. Активные жители каждого маленького села могут рассказать про свои инициативы и получить возможность поддержки. Одними из первых, в базу данных карты были внесены инициативы арктических районов республики, которые были презентованы в рамках онлайн мероприятия «Гражданские выходные» в ноябре 2020 г. Специалисты ЕРЦ собрали информацию о социальных проектах восьми арктических районов Якутии и внесли их в интерактивную карту. Таким образом, даже если нет возможности самим вносить информацию по причине слабого интернета, эксперты ЕРЦ готовы поддержать инициативы из отдаленных, в том числе и арктических территорий республики.

Адрес интерактивной карты https://erc-portal.ru/.

Проект «Интерактивная карта гражданских иницитив» Единого ресурсного центра поддержки СО НКО Якутии поддержан Благотворительным Фондом Владимира Потанина и Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия).