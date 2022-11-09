В Якутии заработала Арктическая креативная академия

С лета 2022 года в Якутии работает Арктическая креативная академия, организованная в рамках программы «Во имя будущего» Целевого фонда будущих поколений. Программа финансируется за счет средств АЛРОСА и Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря проекту дети и молодежь из арктических и северных районов приобретут креативные навыки в сфере киноискусства, IT, журналистики, digital и смогут готовить конкурентные проекты на федеральном уровне. В Академии принимают участие представители 14 северных арктических улусов — сотни менторов (наставников), детей и молодых людей.

Развитие человеческого капитала в якутской Арктике

Это приоритетный проект Целевого фонда будущих поколений РС(Я), осуществляемый при финансовой поддержке АЛРОСА. Реализует его Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО и развития гражданских инициатив РС(Я). О том, чему учат в Академии, мы поговорили с генеральным директором ЕРЦ, руководителем Арктической креативной академии Ольгой Вешниковой.

— Проект рассчитан до 2023 года, но мы считаем, что он станет долгосрочным. Сегодня мы завершили подготовку менторов из числа местных педагогов, работников культуры и дополнительного образования, которым передали компетенции по формированию и развитию проектных и креативных навыков у детей и молодежи. Примечательно, что наш проект вызвал большой интерес у жителей Арктики. Об этом говорит большое количество желающих принять участиев мероприятиях. Курсы повышения квалификации прошли 130 человек. С августа началось обучение детей по программам «Проектная мастерская», «Киноlab», «Медиа», «IT-технологии», «Мультилингвы Арктики». Разработан «Дневник проектировщика», закуплена специальная литература по направлениям, необходимое оборудование. Конечной целью мы видим формирование мощного сообщества молодых талантливых детей и молодежи, профессиональных наставников из арктических и северных районов, увлеченных креативными и самобытными проектами, а впоследствии – развитие человеческого капитала якутской Арктики. Я сама педагог и психолог, и считаю, что креативное мышление, проектное мышление, коммуникативные навыки надо развивать с юных лет.

— Что обучающиеся должны сделать в завершение обучения?

— Во-первых, выпускники Академии презентуют свои проекты. Важно понять, что Академия — это долгосрочный проект. В дальнейшем выпускники смогут участвовать в грантовых конкурсах. Кроме того, лучшие детские и молодежные проекты можно презентовать на Российской креативной неделе, которая в следующем году пройдет в республике. Возможно участие на площадках Восточного экономического форума с привлечением инвесторов.

Во-вторых, конечным продуктом станет цифровой архив (фото, видео, анимация) нематериального культурного наследия народов Севера — сказки, традиции, обычаи, найденные, и запечатленные у носителей, старожилов и сохраненные для будущих поколений.

Дети Арктики утром ловят рыбу,

а вечером осваивают креативные компетенции

Генеральный директор АНО Академия арктических компетенций «Арктика», IT-разработчик из Булунского района Артем Ослопов считает, что в северных районах не хватает людей с навыками в креативных индустриях.

«Не секрет, что на Севере большой отток людей. Я, например, сразу после школы уехал учиться в Москву. Вернулся из-за определенных обстоятельств. Многие просто не возвращаются. Поэтому в северных районах катастрофически не хватает людей с определенными компетенциями. ЕРЦ действует в правильном направлении, делая упор на детей и молодежь. Два года назад мы запускали профориентационный проект «Точка логики», где знакомили их с креативными профессиями. До проекта, грубо говоря, дети знали только о профессиях юриста и финансиста. Собрали ребят в администрации поселка, где есть скоростной интернет и в режиме конференц-связи общались с графистом фильмов, который учился в Нью-Йорке и маркетологом, который запускает рекламу на телеканале СТС. Поэтому такой проект как «Арктическая креативная академия» был нам необходим. У нас прекрасные дети, молодежь, есть инициативы и силы, не хватает только такого обучения. Представьте, дети утром ловят рыбу, а вечером осваивают креативные компетенции, не выходя из дома. Это же прекрасно! Также мы активно работаем в сфере IT. Айти-специалисты и компании в Якутске больше ориентированы на мировой рынок, забывая о селах и районах республики, поэтому районные проблемы могут решить только айтишники на местах. Так, мы запустили мобильное приложение «ТиксиАвиа», где показываем график рейсов. Это приложение было создано не ради развлечения, а из-за конкретных запросов населения», – рассказал Ослопов.

По словам участника Академии, педагога-психолога Филиала Республиканского психологического центра в Оленекском районе Алексея Николаева, проект охватывает все больше участников, а важность образовательных подходов Академии трудно переоценить.

«Школу менторов мы прошли с коллегами-педагогами Центра дополнительного образования детей и Точки роста при Оленекской школе. Оленек с 2020 года подключен к высокоскоростному интернету, что позволяет нам обучаться не выезжая за пределы своего района. Единый ресурсный центр нас сильно поддерживает. К примеру, в рамках проекта Арктическая креативная академия открыто общественное пространство для детей, молодежи и менторов в ЭКЦ «ИЛКИТ» им. А. С. Иванова, что позволит нам охватить большее количество пользователей», – рассказал он.

Новые общественные пространства в арктических улусах

В рамках Академии в Анабарском, Булунском и Оленекском улусах распахнули свои двери новые общественные пространства для детей, молодежи и наставников креативной индустрии. В Анабарском и Булунском районах он появились на базе муниципальных библиотек. А в Оленьке креативное пространство создали на базе центра культуры «ИЛКИТ» им. А.С. Иванова. Директор Анабарской центральной библиотеки Марфа Боярская и директора центра «ИЛКИТ» Юрий Ефимов получили от Единого ресурсного центра Якутии «стартовый» набор креативного общественного пространства: техническое оборудование, чемоданчик тренера по групповой коммуникации, специальную литературу и другие необходимые принадлежности.

«Новые общественные места создаются администрациями районов при поддержке Единого ресурсного центра. Конечной целью мы видим формирование мощного сообщества молодых талантливых детей и молодежи, наставников из арктических и северных районов, увлеченных креативными и самобытными проектами. Мы надеемся, что новые пространства и их активное наполнение позволят нам заинтересовать и вовлечь детей и молодежь Арктики и Севера в проектную и креативную деятельность», – рассказывает Ольга Вешникова.

Целевой фонд будущих поколений – донор Единого ресурсного центра

3 февраля 2020 года на базе фонда «Семья для ребенка» был создан Единый ресурсный центр. С 2021 года ЕРЦ – исполнитель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных НКО и развитие гражданских инициатив», входящей в программу Целевого фонда будущих поколений «Во имя будущего». Эта программа финансируется компанией АЛРОСА. ЕРЦ является флагманской площадкой по оказанию бесплатной многопрофильной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям и повышению гражданской активности населения в решении социально-значимых вопросов города и села, в том числе в арктических районах республики. На базе центра также проводятся обучающие семинары, встречи представителей НКО, власти и бизнеса.

-Ольга Анатольевна, чем занимается Единый ресурсный центр сейчас?

—Мы работаем с детьми и молодежью, социально ориентированными НКО, социальными предпринимателями, волонтерами, сотрудниками органов власти, просто активными людьми. Среди наших проектов – администрирование конкурса грантов Главы РС(Я), грантового конкурса «Алмазэргиэнбанка», школа территориальных общественных самоуправлений и многие другие. Принимали участие в создании концепции «Парка будущих поколений» в Якутске, учредителем которого является Целевой фонд будущих поколений. В декабре прошлого года мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и открыли Учебный центр повышения квалификации среди широкого круга граждан. Всем слушателям наших курсов выдаем удостоверения установленного образца.

Социальная поддержка АЛРОСА

Напомним, АЛРОСА с 2016 года финансирует целевую программу Фонда будущих поколений «Во имя будущего», которая рассчитана на пять лет. Первая программа была успешно завершена в 2020 году. За это время в столице, городах и селах республики было построено и введено в строй 13 объектов социального назначения, реализовано множество социальных проектов, направленных на воспитание здорового и всесторонне развитого поколения якутян, поддержку семьи и детства.

Сегодня АЛРОСА продолжает финансировать данную программу, уже на период до 2025 года. Реализуя ее, компания помогает всестороннему развитию юных жителей республики. Программа позволяет не только разрабатывать, но и внедрять различные научные инструменты, механизмы формирования основ гармоничного развития детей, опережающего развития потенциала молодежи в Республике Саха (Якутия). Очень важно создавать соответствующие условия, в том числе путем строительства объектов образования, науки и спорта.

В рамках программы «Во имя будущего» якутская алмазная компания продолжает финансовое содействие и поддержку муниципальных образований республики в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также сопровождение проектов Фонда по развитию современной инфраструктуры населенных пунктов республики.

На сегодняшний день совместными усилиями АЛРОСА и ЦФБП удалось реализовать более 130 различных проектов в республике. Только с 2011 года АЛРОСА направила в фонд более 8 млрд рублей. На эти средства в тридцати улусах республики были построены школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, больницы, реабилитационные центры и жилые дома.

В целом, АЛРОСА каждый год реализует по 500 социальных проектов и инициатив различного уровня и их финансирование в среднем достигает ежегодно 8 — 10 миллиардов рублей через спонсорские контракты, собственные социальные проекты и добровольные пожертвования в Целевой фонд будущих поколений Якутии. Не говоря уже о десятках миллиардов рублей, которые компания направляет в республиканский бюджет республики в виде налогов и дивидендов, и за счет которых также финансируется социальная сфера Якутии.