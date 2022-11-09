09.11.2022
12:03
159

Образование

В Якутии заработала Арктическая креативная академия

С лета 2022 года в Якутии работает Арктическая креативная академия, организованная в рамках программы «Во имя будущего» Целевого фонда будущих поколений. Программа финансируется за счет средств АЛРОСА и Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря проекту дети и молодежь из арктических и северных районов приобретут креативные навыки в сфере киноискусства, IT, журналистики, digital и смогут готовить конкурентные проекты на федеральном уровне. В Академии принимают участие представители 14 северных арктических улусов — сотни менторов (наставников), детей и молодых людей.

Развитие человеческого капитала в якутской Арктике

Это приоритетный проект Целевого фонда будущих поколений РС(Я), осуществляемый при финансовой поддержке АЛРОСА. Реализует его Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО и развития гражданских инициатив РС(Я). О том, чему учат в Академии, мы поговорили с генеральным директором ЕРЦ, руководителем Арктической креативной академии Ольгой Вешниковой.

Проект рассчитан до 2023 года, но мы считаем, что он станет долгосрочным. Сегодня мы завершили подготовку менторов из числа местных педагогов, работников культуры и дополнительного образования, которым передали компетенции по формированию и развитию проектных и креативных навыков у детей и молодежи. Примечательно, что наш проект вызвал большой интерес у жителей Арктики. Об этом говорит большое количество желающих принять участиев мероприятиях. Курсы повышения квалификации прошли 130 человек. С августа началось обучение детей по программам «Проектная мастерская», «Киноlab», «Медиа», «IT-технологии», «Мультилингвы Арктики». Разработан «Дневник проектировщика», закуплена специальная литература по направлениям, необходимое оборудование. Конечной целью мы видим формирование мощного сообщества молодых талантливых детей и молодежи, профессиональных наставников из арктических и северных районов, увлеченных креативными и самобытными проектами, а впоследствии – развитие человеческого капитала якутской Арктики. Я сама педагог и психолог, и считаю, что креативное мышление, проектное мышление, коммуникативные навыки надо развивать с юных лет.

— Что обучающиеся должны сделать в завершение обучения?

Во-первых, выпускники Академии презентуют свои проекты. Важно понять, что Академия — это долгосрочный проект. В дальнейшем выпускники смогут участвовать в грантовых конкурсах. Кроме того, лучшие детские и молодежные проекты можно презентовать на Российской креативной неделе, которая в следующем году пройдет в республике. Возможно участие на площадках Восточного экономического форума с привлечением инвесторов.

Во-вторых, конечным продуктом станет цифровой архив (фото, видео, анимация) нематериального культурного наследия народов Севера — сказки, традиции, обычаи, найденные, и запечатленные у носителей, старожилов и сохраненные для будущих поколений.

Дети Арктики утром ловят рыбу,
а вечером осваивают креативные компетенции

Генеральный директор АНО Академия арктических компетенций «Арктика», IT-разработчик из Булунского района Артем Ослопов считает, что в северных районах не хватает людей с навыками в креативных индустриях.

«Не секрет, что на Севере большой отток людей. Я, например, сразу после школы уехал учиться в  Москву. Вернулся из-за определенных обстоятельств. Многие просто не возвращаются. Поэтому в северных районах катастрофически не хватает людей с определенными компетенциями. ЕРЦ действует в правильном направлении, делая упор на детей и молодежь. Два года назад мы запускали профориентационный проект «Точка логики», где знакомили их с креативными профессиями. До проекта, грубо говоря, дети знали только о профессиях юриста и финансиста. Собрали ребят в администрации поселка, где есть скоростной интернет и в режиме конференц-связи общались с графистом фильмов, который учился в Нью-Йорке и маркетологом, который запускает рекламу на телеканале СТС. Поэтому такой проект как «Арктическая креативная академия» был нам необходим. У нас прекрасные дети, молодежь, есть инициативы и силы, не хватает только такого обучения. Представьте, дети утром ловят рыбу, а вечером осваивают креативные компетенции, не выходя из дома. Это же прекрасно! Также мы активно работаем в сфере IT. Айти-специалисты и компании в Якутске больше ориентированы на мировой рынок, забывая о селах и районах республики, поэтому районные проблемы могут решить только айтишники на местах. Так, мы запустили мобильное приложение «ТиксиАвиа», где показываем график рейсов. Это приложение было создано не ради развлечения, а из-за конкретных запросов населения», – рассказал Ослопов.

По словам участника Академии, педагога-психолога Филиала Республиканского психологического центра в Оленекском районе Алексея Николаева, проект охватывает все больше участников, а важность образовательных подходов Академии трудно переоценить.

«Школу менторов мы прошли с коллегами-педагогами Центра дополнительного образования детей и Точки роста при Оленекской школе. Оленек с 2020 года подключен к высокоскоростному интернету, что позволяет нам обучаться не выезжая за пределы своего района. Единый ресурсный центр нас сильно поддерживает. К примеру, в рамках проекта Арктическая креативная академия открыто общественное пространство для детей, молодежи и менторов в ЭКЦ «ИЛКИТ» им. А. С. Иванова, что позволит нам охватить большее количество пользователей», – рассказал он.

Новые общественные пространства в арктических улусах

В рамках Академии в Анабарском, Булунском и Оленекском улусах распахнули свои двери новые общественные пространства для детей, молодежи и наставников креативной индустрии. В Анабарском и Булунском районах он появились на базе муниципальных библиотек. А в Оленьке креативное пространство создали на базе центра культуры «ИЛКИТ» им. А.С. Иванова. Директор Анабарской центральной библиотеки Марфа Боярская и директора центра «ИЛКИТ» Юрий Ефимов получили от Единого ресурсного центра Якутии «стартовый» набор креативного общественного пространства: техническое оборудование, чемоданчик тренера по групповой коммуникации, специальную литературу и другие необходимые принадлежности.

«Новые общественные места создаются администрациями районов при поддержке Единого ресурсного центра. Конечной целью мы видим формирование мощного сообщества молодых талантливых детей и молодежи, наставников из арктических и северных районов, увлеченных креативными и самобытными проектами. Мы надеемся, что новые пространства и их активное наполнение позволят нам заинтересовать и вовлечь детей и молодежь Арктики и Севера в проектную и креативную деятельность», – рассказывает Ольга Вешникова.

Целевой фонд будущих поколений – донор Единого ресурсного центра

3 февраля 2020 года на базе фонда «Семья для ребенка» был создан Единый ресурсный центр. С 2021 года ЕРЦ – исполнитель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных НКО и развитие гражданских инициатив», входящей в программу Целевого фонда будущих поколений «Во имя будущего». Эта программа финансируется компанией АЛРОСА. ЕРЦ является флагманской площадкой по оказанию бесплатной многопрофильной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям и повышению гражданской активности населения в решении социально-значимых вопросов города и села, в том числе в арктических районах республики. На базе центра также проводятся обучающие семинары, встречи представителей НКО, власти и бизнеса.

-Ольга Анатольевна, чем занимается Единый ресурсный центр сейчас?

Мы работаем с детьми и молодежью, социально ориентированными НКО, социальными предпринимателями, волонтерами, сотрудниками органов власти, просто активными людьми. Среди наших проектов – администрирование конкурса грантов Главы РС(Я), грантового конкурса «Алмазэргиэнбанка», школа территориальных общественных самоуправлений и многие другие. Принимали участие в создании концепции «Парка будущих поколений» в Якутске, учредителем которого является Целевой фонд будущих поколений. В декабре прошлого года мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и открыли Учебный центр повышения квалификации среди широкого круга граждан. Всем слушателям наших курсов выдаем удостоверения установленного образца.

Социальная поддержка АЛРОСА

Напомним, АЛРОСА с 2016 года финансирует целевую программу Фонда будущих поколений «Во имя будущего», которая рассчитана на пять лет. Первая программа была успешно завершена в 2020 году. За это время в столице, городах и селах республики было построено и введено в строй 13 объектов социального назначения, реализовано множество социальных проектов, направленных на воспитание здорового и всесторонне развитого поколения якутян, поддержку семьи и детства.

Сегодня АЛРОСА продолжает финансировать данную программу, уже на период до 2025 года. Реализуя ее, компания помогает всестороннему развитию юных жителей республики. Программа позволяет не только разрабатывать, но и внедрять различные научные инструменты, механизмы формирования основ гармоничного развития детей, опережающего развития потенциала молодежи в Республике Саха (Якутия). Очень важно создавать соответствующие условия, в том числе путем строительства объектов образования, науки и спорта.

В рамках программы «Во имя будущего» якутская алмазная компания продолжает финансовое содействие и поддержку муниципальных образований республики в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также сопровождение проектов Фонда по развитию современной инфраструктуры населенных пунктов республики.

На сегодняшний день совместными усилиями АЛРОСА и ЦФБП удалось реализовать более 130 различных проектов в республике. Только с 2011 года АЛРОСА направила в фонд более 8 млрд рублей. На эти средства в тридцати улусах республики были построены школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, больницы, реабилитационные центры и жилые дома.

В целом, АЛРОСА каждый год реализует по 500 социальных проектов и инициатив различного уровня и их финансирование в среднем достигает ежегодно 8 — 10 миллиардов рублей через спонсорские контракты, собственные социальные проекты и добровольные пожертвования в Целевой фонд будущих поколений Якутии. Не говоря уже о десятках миллиардов рублей, которые компания направляет в республиканский бюджет республики в виде налогов и дивидендов, и за счет которых также финансируется социальная сфера Якутии.

Источник: Игорь Саввинов

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх