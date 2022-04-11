В Якутии заработал мобильный комплекс приема и передачи космической информации МЧС России

На особом контроле МЧС России находится защита населенных пунктов и объектов экономики от воздействия опасных природных явлений, связанных с прохождением весеннего половодья и пожароопасного периода.

МЧС России организован непрерывный мониторинг обстановки с применением космического мониторинга и беспилотных систем. Оперативными группами уточняются ортофотопланы. Для моделирования и прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций и принятия управленческих решений в Якутске начал работу мобильный комплекс приема и передачи космической информации, космического мониторинга пожарной и паводковой обстановки на территории СФО и ДФО.

Дистанционное зондирование позволяет получать информацию о земной поверхности и объектах, расположенных на ней, путем регистрации приходящего от нее электромагнитного излучения. Система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций функционирует в Российской Федерации с 1997 года.

Введение комплекса в эксплуатацию повысило оперативность информационного обеспечения материалами космической съемки сотрудников ведомства в 2-3 раза. Материалы съемки поступают непосредственно в распоряжение специалистов.