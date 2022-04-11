В Якутии заработал мобильный комплекс приема и передачи космической информации МЧС России
На особом контроле МЧС России находится защита населенных пунктов и объектов экономики от воздействия опасных природных явлений, связанных с прохождением весеннего половодья и пожароопасного периода.
МЧС России организован непрерывный мониторинг обстановки с применением космического мониторинга и беспилотных систем. Оперативными группами уточняются ортофотопланы. Для моделирования и прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций и принятия управленческих решений в Якутске начал работу мобильный комплекс приема и передачи космической информации, космического мониторинга пожарной и паводковой обстановки на территории СФО и ДФО.
Дистанционное зондирование позволяет получать информацию о земной поверхности и объектах, расположенных на ней, путем регистрации приходящего от нее электромагнитного излучения. Система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций функционирует в Российской Федерации с 1997 года.
Введение комплекса в эксплуатацию повысило оперативность информационного обеспечения материалами космической съемки сотрудников ведомства в 2-3 раза. Материалы съемки поступают непосредственно в распоряжение специалистов.
— В прошлом году с помощью мобильного сервиса было организовано 403 сеанса связи, успешно проведена обработка целевой информации с 400 сеансов связи с космическими аппаратами всех типов. Изображения, полученные с помощью мобильного комплекса приема и передачи космической информации, обработаны, использованы и применены в работе. Мобильный приемо-передающий комплекс позволил осуществлять мониторинг гидрологической обстановки на наиболее вероятных затороопасных участках, таких как остров Батамай Ленского района, устьевая часть рек Алдан, Вилюй и Амга, что способствовало к своевременному проведению анализа и моделированию прохождения паводка 2021 года, — прокомментировал Саид АСЕДУЛИН, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС (Я).
+7 (999) 174-67-82