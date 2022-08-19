В Якутии заработал единый контакт-центр по мерам соцподдержки

С 19 августа специалисты управлений социальной защиты населения при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) подключены к Единому контакт-центру с гражданами по вопросам получения мер социальной поддержки с номером 8-800-6000-000.

В структуру ЕКЦ включены виртуальный-помощник (диалоговый бот), операторы первой линии, операторы второй линии. Диалоговый бот и операторы первой линии ответят на общие вопросы о порядках предоставления мер социальной поддержки.

Первоначальный прием обращений от граждан осуществляется виртуальным помощником. Если диалоговый бот ответит на заданный вопрос гражданина, обращение закрывается. Если бот не сможет ответить на заданный вопрос или распознает фразу «перевести на оператора», обращение переводится на оператора первой линии.

Если вопрос будет касаться сведений о мерах социальной поддержки, назначенных гражданину, то звонок будет переадресован операторам второй линии в региональные органы социальной защиты.

Звонки на номер 8-800-6000-000 бесплатны со всех стационарных и мобильных телефонов.

Единый контакт центр взаимодействия в социальной сфере — ЕКЦ запущен в целях рамках информирования граждан и повышения эффективности предоставления мер социальной защиты. Участниками ЕКЦ являются Пенсионный фонд РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральная служба по труду и занятости, учреждения медико-социальной экспертизы и региональные органы социальной защиты населения.