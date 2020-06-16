В Якутии заработает интеллектуальная транспортная система?

Якутия получит средства из федерального бюджета на внедрение Интеллектуальной транспортной системы. Проект будет реализован до 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

5 июня на заседании комиссии Росавтодора были рассмотрены заявки регионов России на предоставление иных межбюджетных трансфертов для внедрения Интеллектуальных транспортных систем. Из 50 субъектов РФ одобрение получили только 22 региона, в том числе и Якутия. По итогам рассмотрения поступивших заявок Республика Саха (Якутия) включена в перечень регионов-получателей финансирования из федерального бюджета на развитие Интеллектуальной транспортной системы.

Система позволит автоматизировать процесс управления дорожным движением в г. Якутске через установку подсистемы светофорного регулирования, стационарных скоростных пунктов весогабаритного контроля, организации информирования водителей о транспортной и метеорологической обстановке по маршруту движения.

Сейчас идет работа по разработке технического задания. Затем пройдут закупочные процедуры, после которых начнется внедрение ИТС в городской агломерации «город Якутск».