В Якутии запустят офлайн-переводчик для мгновенного перевода с эвенкийского языка

Создатели голосового переводчика с эвенкийского языка AYANA перезапустят мобильное приложение, чтобы оно работало в офлайн режиме. Приложение переформатируют и добавят функцию мгновенного вывода перевода на всех диалектах эвенкийского языка. Совершенстовать переводчик будут на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурсного центра.

По словам создателя проекта Николая Апросимова, для сохранения и возрождения эвенкийского языка необходимо цифровизировать всю собранную информацию, создать условия для ее мобильности, доступности и простоты в использовании. Эвенкийский язык уже не используются для повседневной коммуникации и перестает передаваться молодому поколению. Ему учат в некоторых школах, в основном в местах компактного проживания эвенков, но консервативные методы сохранения языка просто изжили себя, к тому же они являются локальными.

«В прошлом году мы с НКО «Алагун» Жиганского улуса создали первую в мире платформу роботизированного голосового переводчика c русского языка на эвенкийский. На базе данной платформы выпущено бесплатное мобильное приложение. Оно умеет переводить с русского на эвенкийский и произносить эти слова, общаться с пользователем на уровне беседы, показывать картинки в ходе общения и даже рассказывать эвенкийские сказки. Мы поняли, что дали надежду на возрождение языка эвенков. Мы видим, что проект масштабируемый и имеет огромный потенциал для развития. Приложение называется»AYANA», что в переводе с эвенкийского означает «хорошая, добрая»», — рассказывает Апросимов.

Обновленная платформа приложения «AYANA» позволит наполнить контент переводчика аутентичными чистыми диалектами от самих носителей языка. Кроме этого, его будут использовать учителя в кочевых родовых общинах и сельских школах, что усовершенствует качество образования детей в области языка и культуры эвенков. Привнесение технологий в отдаленные северные районы также ускорит развитие цифровизации.

Напомним, что создатели приложения «AYANA» участвовали в “Зимнем марафоне” Единого ресурсного центра и ресурсного образовательно-методологического центра при АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского», где проект прошел апробацию и доработку. Участникам мастерской оказывается информационная, методическая и образовательная помощь на всех этапах продвижения проектов. Таким образом, ЕРЦ – это флагманская площадка по оказанию бесплатной многопрофильной помощи социально-ориентированным некоммерческим организациям и повышения гражданской активности населения.