В Якутии запустят электронный учёт безнадзорных животных

Департамент ветеринарии Якутии с октября 2022 года в пилотном формате введёт электронный учёт безнадзорных животных. Автоматизированная система обеспечит контроль проведения всех мероприятий по ОСВВ, передаёт ЯСИА

В программе учёта будут работать госинспекторы Департамента ветеринарии республики, специалисты органов местного самоуправления и работники приютов. Бумажные журналы и карточки с данными о животных переведут в электронный формат. РЕКЛАМА Система позволит отслеживать выполнение заявок на отлов, а также выполнение процедур по стерилизации, вакцинации и выпуску животных на прежнее место обитания или пожизненного содержания в приюте. После запуска пилотного проекта у жителей республики появится возможность оперативно подавать заявку на отлов безнадзорных животных через мобильное приложение. «Автоматизированная система учёта животных без владельцев» успешно работает в Томской и Магаданской областях, Республиках Хакасия и Мордовия, а также в Приморском крае, отмечают в Депветеринарии Якутии.