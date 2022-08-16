16.08.2022
19:28
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Медицина

В Якутии запустили проект «ТелеЭКГ» ﻿

Для выполнения задач Национального  проекта «Здравоохранение» в части модернизации первичного звена здравоохранения в Якутии начата реализация проекта «ТелеЭКГ». 
50 телекардиографов 26 медицинских организаций республики подключаются к системе ТИС — Централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

На стартовом этапе произведены настройки систем, врачи уже имеют доступ к кардиограммам и возможность их расшифровки. Тестирование данной программы идет на станции скорой медицинской помощи.
«Проект существенно улучшит взаимодействие медиков, оперативность и точность постановки диагноза, так как электрокардиограммы будут доступны всем пользователям и в районах, и в столице. Для проведения плановых и экстренных телемедицинских консультаций с районными больницами привлечены ведущие специалисты Кардиососудистого центра НЦМ», — сказала главный кардиолог Минздрава РС(Я) Елена Кылбанова. 
Отметим, что первыми данную программу в 2019 году запустили в Якутской городской больнице №3, которая обработала за три года более 30 тысяч кардиограмм.

Положительный опыт внедрения информационных технологий в медицинскую практику существенно повысит уровень  медпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс служба Минздрава РС(Я)

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