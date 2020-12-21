В Якутии запустили новый проект по трудоустройству

19 января под руководством главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Томпонского района. В ходе совещания были рассмотрены планы по промышленному, инфраструктурному развитию и реализации комплекса мероприятий по улучшению качества жизни населения Томпонского района, сообщается на сайте правительства республики.



«Ввод в следующем году в эксплуатацию фабрики на Нежданинском золоторудном месторождении будет способствовать созданию новых рабочих мест и трудоустройству местных кадров. Это крупнейший проект не только для республики, но и в целом для золотодобычи в стране» — сообщил глава региона Айсен Николаев.



Он отметил, что главы муниципальных районов должны активно участвовать в процессе привлечения и трудоустройства местного населения в крупные промышленные проекты по всей республике. Также, в ходе совещания было озвучено, что наряду с хорошо зарекомендовавшей себя программой «Местные кадры в промышленность» 25 ноября этого года был запущен проект «Навахту14.рф», призванный системно привлекать и помогать трудоустройству не только состоящих на учете в качестве безработных, но и тех, кто имеет работу, но хочет перейти на более высокодоходные отрасли.



Так, на сегодняшний день командой проекта уже сформирована база данных желающих трудоустроиться в количестве 1819 человек. В рамках сотрудничества с АО «Полиметалл» первая партия документов 70 соискателей, полностью подходящих под вакансии данной компании направлена на рассмотрение для трудоустройства.



Инициатором проекта «навахту14.рф» является проектный офис «ПРОконсолидация — Якутия», который был создан в прошлом году в «Год консолидации» в целях решения задач, поставленных Руководством республики по системному увеличению местных трудовых ресурсов в промышленной отрасли.

Как отметил руководитель Проектного офиса Петр ЧЕХОРДУН, особенностью проекта является реализация полного комплекса мероприятий от агитационного привлечения населения, подготовки к прохождению собеседований, обучения, предварительных проверок и отсева, документальной упаковки, индивидуальной проработки каждого кандидата до подготовки и предложения промышленным компаниям качественных пулов кандидатов на трудоустройство из числа местного населения исходя из их фактических потребностей.

Запуск всего механизма проекта предусматривает максимальное взаимодействие с главами муниципальных районов, профильными ведомствами – кураторами проекта и позволит реализовать масштабный, при этом простой и удобный инструмент для увеличения доли местных трудовых ресурсов не только в промышленной, но и строительной, дорожной и производственной отраслях республики. Для соискания вакансий необходимо заполнить электронную анкету и подать заявку на трудоустройство на сайте www.навахту14.рф.