В Якутии запустили линию электропередач Хандыга — Нежданинское

Ввод новой ЛЭП «Хандыга – Нежданинское» позитивно отразится не только на развитии Нежданинского месторождения, но и ускорит социально-экономическое развитие Томпонского района. Об этом сообщил Глава Якутии Айсен Николаев в ходе осмотра диспетчерского центра филиала АО «СО ЕЭС» Якутское региональное диспетчерское управление энергосистемы республики.

«Строительство новой ЛЭП от Хандыги до Нежданинского месторождения — одно из проявлений реализации политики, которую проводит российское государство на Дальнем Востоке в последние годы. Благодаря решениям Правительственной комиссии во главе с Юрием Петровичем Трутневым (полномочным представителем Президента в ДФО — прим. ред.) выделены средства по Программе поддержки развития Дальнего Востока, которые позволили реализовать этот крупнейший инвестиционный проект», — сказал Айсен Николаев.

Ил Дархан обратил внимание на то, что 254 км линий электропередач были построены в короткие сроки в крайне непростых природно-климатических условиях Якутии, кроме того, играли отрицательную роль пандемия и западные санкции. Вместе с тем, все технические решения были реализованы четко в установленные сроки.

Ввод ЛЭП повысит эффективность освоения Нежданинского месторождения, открывает возможности для более активного социально-экономического развития Томпонского района. Сегодня прорабатываются вопросы подключения поселка Теплый ключ к данным линиям. Также по словам Айсена Николаева, в дальнейшем от ЛЭП могут быть построены ответвления к месторождениям других недропользователей, работающих на территории района, что позволит более активно развиваться всей Восточной Якутии.

«Я очень высоко оцениваю деятельность Полиметалла, который смог реализовать проект по добыче золота на Нежданинском месторождении. Это проект, к которому еще с советских времен подступались, и не могли его в полной мере реализовать. Более того, компания проявляет себя как предприятие с высокой социальной ответственностью в части привлечения местных кадров на работу, для нас также важна помощь, оказанная компанией в период борьбы с ковидом, борьбы с лесными пожарами в прошлом году», — отметил глава Якутии.

Напомним, что в ноябре 2021 года «Полиметалл» ввел в эксплуатацию обогатительную фабрику на Нежданинском месторождении в Томпонском районе. Месторождение расположено в 272 км от районного центра п. Хандыга. Сегодня здесь работают около 1000 человек. В ближайшие дни на золотоизвлекательной фабрике планируют получить пятую тонну золота.

«Строительство новой ЛЭП имеет, прежде всего, весьма существенный экономический эффект. Мы ожидаем, что переход с дизельного топлива на сетевую электроэнергию сократит себестоимость добычи золота приблизительно на 15-20 %. Кроме того, углеродный отпечаток предприятия сократится примерно на 60-70 % и может сократится еще после заключения прямого договора с Вилюйской ГЭС. Понятно, что оба этих результата полностью соответствуют стратегии компании — прибыльная работа с минимальным вредом для окружающей среды», — сказал генеральный директор АО «Полиметалл» Виталий Несис.