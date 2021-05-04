В Якутии запустили акцию «Георгиевская ленточка»

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РСЯ совместно с Волонтерами Победы Якутии запустили акцию «Георгиевская ленточка».

Ежегодно к 9 мая волонтеры раздают георгиевские ленты – символы Победы и уважения к людям, выстоявшим и победившим в Великой Отечественной войне.

В этом году Волонтёрами Победы переданы георгиевские ленточки магазинам, где каждый посетитель/покупатель с 1 мая сможет бесплатно получить ленту в торговых центрах, больших магазинах и АЗС, раздача проходит с соблюдением норм сан-эпидемиологической безопасности.

Акция будет длится с 1 по 9 мая. Минмолсоцком Якутии призывает по всем вопросам обращаться через официальные аккаунты волонтеров Победы Якутии в соцсетях или же к руководителю движения «Волонтеры Победы» Петрову Алгысу по номеру: 8924 868-04-72.