В Якутии запускают QR-код брошюру для граждан, планирующих рождение ребёнка

QR-код брошюра с информацией по вопросам планирования, рождения и воспитания ребёнка в ближайшее время будет размещена во всех поликлиниках республики.

В брошюре собрана вся необходимая информация о медицинских обследованиях в медучреждениях республики, актуальные данные по экстракорпоральному оплодотворению, влиянию COVID-19 на беременность, рекомендации по приему необходимых витаминов в период планирования и во время беременности, а также информация по выплатам семьям и воспитанию детей.

Проект инициирован Молодёжным правительством республики, над содержанием брошюры работали профильные министерства и учреждения республики. Инициатива реализована при поддержке Главы Якутии Айсена Николаева.

«Ранее мы провели опрос среди молодого населения республики о том, какие вопросы их волнуют больше всего. Далее совместно с врачами урологами, акушер-гинекологами, психологами, а также специалистами по правовым вопросам мы сформировали ответы на часто задаваемые вопросы о планировании ребёнка. Брошюра будет обновляться и дополняться новыми блоками, актуальной и достоверной информации», — отметила представитель молодёжного правительства Якутии Надежда Прудецкая.

В ближайшее время QR-код будет размещен в специальном разделе на сайте Якутского Саха-информационного агентства, во всех поликлиниках, а также в общественных местах.

Чтобы ознакомиться с содержанием достаточно навести камеру смартфона и отсканировать код.