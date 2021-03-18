В Якутии запущена единая база получателей мер соцпомощи

Минтруда Якутии перешло на новый формат организации работ в информационной системе ГИС РС(Я) «Автоматизированная система» Адресная социальная помощь»» (АС «АСП»).

С 15 марта 2021 года в эксплуатацию запущена единая республиканская база получателей мер социальной помощи АС «АСП».

Объединенная единая республиканская база размещена на вычислительных мощностях Центра обработки данных электронного Правительства Республики Саха (Якутия).

Единая база данных позволит качественно улучшить функции анализа данных, контроля за расходованием бюджетных средств, ускорить процессы формирования различной отчетности, а также станет основой для развития электронных форм взаимодействия с гражданами в рамках предоставления государственных услуг.

Работы по подготовке к слиянию 35 баз данных Управлений социальной защиты населения начались в 2020 году. Для оказания технической и консультативной помощи по переходу на единую базу в республику с 10 марта приглашены представители разработчиков АС «АСП» из г. Тулы: ООО «Центр социальных технологий» (ООО «СоцИнформТех») и ООО «Конструкторское бюро Автоматических систем проектирования» (ООО «КБ АСП»).

ООО «СоцИнформТех»» – один из лидеров российского рынка информационных технологий, специализирующийся на разработке автоматизированных информационных систем для социальной сферы. ООО «КБ АСП» занимается вопросами технического сопровождения готового программного продукта.

«Наши комплексы адресной социальной помощи работают в более чем в 60 субъектах России. С министерством труда и социального развития Якутии мы работаем с 2002 года, уже около двадцати лет. Начинали ещё с версии под DOS, в 2007 году перешли на версию под Windows. У вас работают высококвалифицированные IT-специалисты, которые смогли качественно провести подготовительные работы и первыми в Дальневосточном федеральном округе запустить в столь сжатые сроки информационную систему «Адресная социальная помощь» в новом формате. Это большой успех для всех нас!», — рассказал генеральный директор ООО «КБ АСП» Сергей Скворцов.

Одной из главных проблем по переходу к единой базе были инфраструктурные возможности передачи данных по огромной территории Якутии, особенно в северных арктических улусах, но как отметили тульские специалисты, сейчас в Якутии организованы стабильные каналы передачи данных для обеспечения удаленной работы специалистов социальной службы в единой базе АС «АСП».

Переход на Единую базу данных АС «АСП» является одной из главных условий для дальнейшей цифровизации социальной сферы, сообщает ведомство.