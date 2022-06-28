В Якутии запретили запуск китайских фонариков

На территории дачных участков запускались так называемые «небесные фонарики» (также известные как «китайские»). 28 июня инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску провел выездное обследование по месту обращения на ул. Красильникова. Установить точное место запуска фонариков не удалось, сообщает тгк Эхо столицы.

ГУ МЧС по Якутии предупреждает, что запуск подобных изделий на территории Якутии запрещен.

Фото: ГУ МЧС по Якутии Источник: тгк Эхо столицы.

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