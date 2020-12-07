В Якутии запланирована модернизация 15 аэропортов

Глава Якутии Айсен Николаев и заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров 7 декабря провели рабочую встречу.

Основное внимание стороны уделили вопросам развития авиационной отрасли региона и модернизации аэропортовых комплексов.

Айсен Николаев отметил, что для Якутии с её огромными расстояниями авиация является основным видом транспорта круглогодичного действия, которая играет важнейшую роль в жизнедеятельности региона.

Глава сообщил, что в 2020 году в республике продолжены работы по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос аэропортовых комплексов Нерюнгри, Олёкминска, Жиганска. В 2021 году завершится реконструкция аэропортового комплекса Верхневилюйска. При поддержке ПАО «АЛРОСА» в городе Мирный будет реализован большой проект по строительству нового аэровокзального комплекса и взлётно-посадочных полос с искусственным покрытием.

По итогам рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров отметил, что в регионе строительство и реконструкция аэропортовых комплексов ведётся согласно плану-графику, рисков и отставаний нет.

«Что касается важного вопроса, связанного с реконструкцией взлётно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», действительно, на сегодняшний день мы вышли из запланированных графиков по её реализации. Cегодня обсудили пути решения данного вопроса и поставлена задача проектным организациям и заказчику-застройщику до 15 декабря текущего года выработать согласованное решение с водоотведением. Также обсудили работу аэропорта «Якутск» в 2021 году на период реконструкции, когда взлётно-посадочная полоса будет работать с сокращённой дистанцией – 1600 метров», — подчеркнул он.

До 2024 года в Якутии будут реконструированы 15 аэропортовых комплексов на сумму 39,4 млрд рублей. В настоящее время Росавиацией прорабатывается вопрос о дополнительном включении ещё 11 аэропортовых комплексов региона в план реконструкции до 2030 года с лимитом в 40 млрд рублей.