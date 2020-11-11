В Якутии замглавы села помогла мужу получить более 1 миллиона рублей

Прокурор Усть-Алданского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратурой реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия на 2013-2020 годы».

По версии следствия, названной подпрограммой, предусмотрено предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе молодым семьям, проживающим в сельской местности при трудоустройстве одного из членов семьи в агропромышленном комплексе или социальной сфере в сельской местности.

При наличии указанного условия, мужчина, будучи официально не трудоустроенным, в целях получения социальной выплаты, с помощью своей супруги, являющейся заместителем главы местной наслежной администрации, оформил фиктивные документы, подтверждающие трудоустройство в крестьянском фермерском хозяйстве.

Представив не соответствующие действительности документы в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), супруги получили социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома в размере более 1, 2 млн. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемыми в ходе предварительного расследования возмещен ущерб в размере 200 тыс. рублей.

В целях возмещения оставшейся части причиненного преступлением ущерба прокурором в интересах государства в суд предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых более 1 млн. рублей.