В Якутии заменяют устаревшие самолеты

Сегодня первый коммерческий рейс из Якутска в Полярный и обратно совершает самолёт Bombardier Q300, прибывший из Южно-Сахалинска в сентябре текущего года.

Самолёт приобретён региональной авиакомпанией «Полярные авиалинии» в рамках исполнения поручения Главы республики Айсена НИКОЛАЕВА по техническому перевооружению и развитию воздушного парка. До конца года парк перевозчика пополнится ещё одним таким самолётом. Они должны заменить на маршрутах внутри региона устаревшие самолеты Ан-24/26.

По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира СИВЦЕВА, уставной капитал компании в мае 2021 года был увеличен на 200 млн рублей для приобретения двух узкофюзеляжных среднемагистральных Bombardier Q300. Денежные средства направляются на покрытие лизинговых платежей.

«Bombardier Q300 на маршрутах внутри региона должны заменить устаревшие Ан-24/26, которые начинают списывать с 2021 года. Это, в первую очередь, обеспечит комфорт и безопасность полётов. Во-вторых, позволит перевозить больше пассажиров. У таких самолётов средняя пассажирская загрузка выше в 1,5 раза по сравнению с Ан-24 из-за исключения дозаправки», – сказал Владимир Сивцев.

Министр отметил, что Bombardier Q300 показали свою пригодность для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Такие воздушные суда способны осуществлять взлет-посадку с грунтовых полос. Они также имеют возможность установки дополнительного контейнера для багажа.

Пока самолёты будут применяться на внутрирегиональных маршрутах авиакомпании «Якутия». Весной 2022 года после обучения лётных экипажей и получения соответствующего сертификата самолёты примет в эксплуатацию компания «Полярные авиалинии».

«Таким образом якутские авиапредприятия выполняют стратегические задачи, поставленные руководством республики. Авиакомпания «Якутия» передает винтовые воздушные суда третьего класса, чтобы в будущем выполнять только межрегиональные рейсы, а «Полярные авиалинии» будут заниматься внутрирегиональными перевозками», – сообщил Сивцев.

Первый коммерческий рейс «Якутия» совершила по маршруту «Якутск – Полярный — Якутск». Авиакомпания имеет большой опыт эксплуатации Bombardier Q300. На воздушных судах такого типа авиаперевозчик обычно выполняет рейсы в Чокурдах, Черский, Депутатский, Полярный, Нерюнгри, Усть-Неру, Батагай, Оленек, Мирный, Среднеколымск и Тикси.



