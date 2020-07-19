В Якутии закуплено оборудование для чипирования

В соответствии с указом главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» государственной ветеринарной службой региона продолжается работа по организации идентификации сельскохозяйственных животных.

Так, произведен закуп программного обеспечения, необходимого для проведения учёта и регистрации животных (с возможностью осуществлять интеграцию унифицированной регистрационно-учетной информации о хозяйствующих субъектах, поднадзорных объектах, сельскохозяйственных и домашних животных непосредственно в Федеральную Государственную Информационную Систему в области ветеринарии ВетИС), комплектов чипов (бирок) для крупного рогатого скота, собак и оборудования для их вживления (внедрения).

Приказами Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) подведомственным учреждениям управлениям ветеринарии улусов (районов) и города Якутска осуществлена разнарядка апликаторов для бирок, сканеров для считывания электронных меток и подкожных, ушных бирок для крупного рогатого скота и микрочипов для собак.

Проведено онлайн-обучение по работе в автоматизированной системе учета и регистрации сельскохозяйственных животных «РегАгро».

В данное время подведомственными управлениями ветеринарии проводится организация идентификации животных и внесения данных в автоматизированной системе учета и регистрации сельскохозяйственных животных «РегАгро», сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия).