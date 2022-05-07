В Якутии закрыты все ледовые переправы

В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с 7 мая на территории Якутии запрещена эксплуатация 1 ледовой переправы муниципального значения:

— Оленекский район «Оленек – Харыялах», р. Оленек до 20 тонн.

На сегодняшний день на территории республики закрыты все ледовые переправы.

Напомним, что судами на воздушной подушке осуществляются пассажирские перевозки по маршрутам: г. Якутск (202 мкр) – п. Нижний Бестях, г. Якутск (203 мкр) – п. Нижний Бестях, Кангалассы – Соттинцы.

Региональное управление МЧС России предупреждает: за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей.

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!