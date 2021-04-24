В Якутии закрыты еще три ледовые переправы

Так, с 23 апреля запрещено ездить через ледовые переправы Булгунняхтах–Тойон-Ары на реке Лене, Хонуу–Буор-Сысы на реке Индигирке, Хонуу–Соболох на реке Моме.

Фото: sakha.gov.ru Источник: sakha.gov.ru

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