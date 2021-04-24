24.04.2021
17:37
52
Экономика
В Якутии закрыты еще три ледовые переправы
Так, с 23 апреля запрещено ездить через ледовые переправы Булгунняхтах–Тойон-Ары на реке Лене, Хонуу–Буор-Сысы на реке Индигирке, Хонуу–Соболох на реке Моме.
Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.04.2021
51
24.04.2021
143
24.04.2021
133
24.04.2021
215
24.04.2021
131
24.04.2021
434
24.04.2021
207
24.04.2021
648
24.04.2021
368
24.04.2021
792
24.04.2021
455
24.04.2021
174
24.04.2021
360
24.04.2021
798
23.04.2021
1250
23.04.2021
382
23.04.2021
774
23.04.2021
575
23.04.2021
255
23.04.2021
224
23.04.2021
369
23.04.2021
732
23.04.2021
188
23.04.2021
342
23.04.2021
237
23.04.2021
283
23.04.2021
628
23.04.2021
257
23.04.2021
436
23.04.2021
388
23.04.2021
354
23.04.2021
211
23.04.2021
320
23.04.2021
342
23.04.2021
431
23.04.2021
590
23.04.2021
330
23.04.2021
677
23.04.2021
316
23.04.2021
318
23.04.2021
321
23.04.2021
381
23.04.2021
341
23.04.2021
276
23.04.2021
1736
23.04.2021
289
23.04.2021
1417
23.04.2021
559
23.04.2021
1338
23.04.2021
811
23.04.2021
1679
23.04.2021
1524
ТОП НОВОСТИ
19.04.2021
6842
18.04.2021
4406
20.04.2021
4039
18.04.2021
3873
18.04.2021
3626
19.04.2021
3089
19.04.2021
2990
20.04.2021
2858
19.04.2021
2834