В Якутии закрыты еще три автозимника

В Якутии прекращено движение на трех автозимниках

С наступлением весенней оттепели закрыт проезд на участках сезонных автодорог в Оленекском, Анабарском и Булунском районах.



Приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» проезд запрещен по автодорогам «Анабар», «Эдьигээн» и «Булун» по направлениям:

— 1163-й км а/д «Вилюй» — Мирный — Удачный — Оленек — Саскылах — Юрюнг-Хая с подъездом к п. Айхал на участке Удачный — Юрюнг-Хая в Оленекском и Анабарском улусах;

— г. Вилюйск – п. Жиганск, ледовой переправе через реку Вилюй автомобильной дороги «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском районах.

— Северный — Кулар — Хайыр — Найба — Тикси в Булунском улусе на участке гр. Усть-Янского улуса — п.Тикси.