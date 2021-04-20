20.04.2021
16:52
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Якутия

В Якутии закрыты еще три автозимника

В Якутии прекращено движение на трех автозимниках 
С наступлением весенней оттепели закрыт проезд на участках сезонных автодорог в Оленекском, Анабарском и Булунском районах.

Приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» проезд запрещен по автодорогам «Анабар», «Эдьигээн» и «Булун» по направлениям:
— 1163-й км а/д «Вилюй» — Мирный — Удачный — Оленек — Саскылах — Юрюнг-Хая с подъездом к п. Айхал на участке Удачный — Юрюнг-Хая  в  Оленекском и Анабарском улусах;
—  г. Вилюйск – п. Жиганск, ледовой переправе через реку Вилюй автомобильной дороги «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском районах. 
— Северный — Кулар — Хайыр — Найба — Тикси в Булунском улусе на участке гр. Усть-Янского улуса — п.Тикси.

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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