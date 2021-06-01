В Якутии закрыты дела о крупных махинациях с налогами

В ходе расследования уголовных дел о неуплате налогов нефтедобывающей организацией следователи добились полного возмещения причиненного ущерба.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследованы уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов организацией, осуществляющей нефтедобычу на территории Мирнинского района республики, в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что руководство компании, входящей в крупную холдинговую структуру, осуществляющую деятельность в сфере нефтедобычи, с целью уклонения от уплаты налогов создало фиктивный документооборот о проведении строительных работ по бурению нефтяных скважин на территории месторождения, строительство которых не планировалось и не проводилось. Руководители предприятия, заведомо зная, что работы по строительству скважин не ведутся, подписывали акты приемки выполненных работ, предоставляемые через цепочку подконтрольных фирм. Указанная документация была необоснованно включена в налоговые декларации предприятия, что привело к причинению ущерба бюджетной системе в особо крупном размере на общую сумму 389 миллионов рублей.

Сложность уголовного дела заключалась в том, что фигуранты и свидетели преступления проживали на территории различных субъектов Российской Федерации, первичная документация была уничтожена, но несмотря на это, принятыми следователем мерами в ходе предварительного расследования указанные суммы недоимки, пени и штрафа перечислены в налоговый орган. В связи с чем принято решение о прекращении уголовных дел по основанию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ — в связи с полным возмещением ущерба.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК МВД по РС (Я), дело возбуждено по материалам совместной проверки с налоговым органом.