В Якутии закрыли ледовую переправу через Лену и автозимники в 4 улусах

ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает, что с 18 апреля закрыт проезд по ледовой переправе через реку Лену 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена».

Кроме того, сегодня прекращено движение для всех видов автотранспорта на автозимниках:- г. Вилюйск — п. Жиганск с ледовым автозимником через реку Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском улусах;- 417-й км автодороги «Колыма» — п. Джебарики-Хая в Томпонском районе;- п. Батамай — с. Себян-Кюель автодороги «Себян» в Кобяйском улусе.