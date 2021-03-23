В Якутии закоренелый преступник жестоко убил свою возлюбленную

Ранее судимый житель Якутска проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство сожительницы.

Доказательства, собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 28-летнему жителю города Якутска. Мужчина признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что утром 21 января 2021 года подсудимый, который ранее приехал из Якутска со своей 25-летней сожительницей в гости к родственникам, в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности к подруге взял в руки самодельный нож и нанес им удар в спину девушки.

От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени, а подсудимый скрылся.

Вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий и доставлен к следователю, где дал показания об обстоятельствах произошедшего.

Расследование уголовного дела завершено в кратчайший срок, и следствием собрано достаточное количество доказательств виновности подсудимого, которые легли в основу обвинительного приговора.

Следует отметить, что мужчина давно вступил в конфликт с законом и имеет ряд судимостей, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством, кражу, грабеж, вымогательство, угоны, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Совокупность характеризующих его личность качеств, а также особая тяжесть совершенного преступления стали основополагающими при назначении наказания. Подсудимый осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.