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В Якутии закоренелый преступник совершил ужасное

Прокурор Нюрбинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений,  предусмотренных ч.1 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего) и п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемый, в марте 2019 года находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего соседа, в ходе возникшей ссоры нанес своей супруге многочисленные удары по различным частям тела, в результате которых ей причинен средней тяжести вред здоровью. После избиения супруги, им нанесены удары ножом хозяину квартиру, а также другому гостю.

В результате удара ножом хозяин квартиры скончался на месте происшествия в связи с обильным кровотечением, осложнившимся острым малокровием. Третий пострадавший получил легкий вред здоровью в виде колото-резаного ранения левого плеча.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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