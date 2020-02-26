В Якутии законом установлен запрет продажи несовершеннолетним снюсов

На XIII пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии в окончательном чтении принят закон РС (Я) «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, и внесении изменении в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)»,

Как отметила заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА, проект закона инициирован Главой Республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ в целях защиты здоровья детей от «инновационных никотиносодержащих продуктов», являющихся альтернативой курению табака, в том числе бестабачных сосательных или жевательных смесей, и по своей сути которые относятся к суррогатным продуктам и реализуются как аналог снюса, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен.

В соответствии с законом устанавливается запрет продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, на территории республики.

За нарушение запрета продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные, устанавливается административная ответственность. Полномочия по рассмотрению административных правонарушений по нарушению запрета оборота на территории Республики Саха (Якутия) несовершеннолетним предлагается возложить на административные комиссии.

Аналогичные законы приняты в Оренбургской, Нижегородской, Владимирской областях, Республике Татарстан.