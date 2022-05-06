В Якутии заключен 3000-ый договор на социальную газификацию

Многодетная семья Федоровых из Якутска заключила с региональным оператором газификации населенных пунктов АО «Сахатранснефтегаз» договор о бесплатном подведении газопровода, ставший ровно 3000-ым по счету с начала действия программы в Якутии. Об этом сообщил в телеграм-канале генеральный директор Алексей Колодезников.

В конце апреля заявители подписали свой экземпляр документа, по условиям которого до конца декабря текущего года газовая компания обязуется безвозмездно подвести к границе земельного участка газопровод-ввод.

Молодая семья воспитывает трех детей, младший из которых дошкольного возраста. Они живут в частном доме на Сергеляхском шоссе, построенном в конце прошлого года. Чета Федоровых Элеоноры и Прокопия подала заявку на социальную газификацию онлайн на сайте SG.AOSTNG.RU.

«Мы прочитали о том, что в республике действует программа социальной газификации в социальных сетях. В октябре прошлого года отправили заявку, все шаги по оформлению заявки были понятны. Потребовалось довнести один документ, поэтому возникла небольшая задержка. Первую зиму в нашем новом доме мы провели, отапливая дом электроконвектором, оплачивая очень большие суммы за электроэнергию. Поэтому мы очень рады, что попали под программу социальной газификации. Надеемся, что в этом году запустим в дом газ», – поделилась семья Федоровых.

«В 2022 году мы планируется подключение к газу по программе социальной газификации не менее 2000 домовладений. На сегодняшний день количество заключенных договоров достигло 3018, из которых более 1800 – со сроками исполнения в текущем году. Порядка 900 газопроводов-вводов подведены к границам земельных участков заявителей», – сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Напомним, что узнать подробно и подать заявку на социальную газификацию можно на сайте SG.AOSTNG.RU, в улусах – онлайн и в районных эксплуатационных газовых участках, а также в клиентском центре г. Якутска по предварительной записи на AOSTNG.RU.