В Якутии займутся разработкой бренда республики

Решение о разработке регионального бренда было принято на круглом столе «Брендирование изделий народных художественных промыслов и их защита на рынке интеллектуальной собственности», который прошел в рамках Форума предпринимателей Якутии.

По итогам круглого стола, в котором приняли участие предприниматели сферы народных художественных промыслов, народные мастера, студенты, эксперты, было принято решение о разработке концепции регионального бренда. В его основу лягут сюжеты и материалы традиционного наследия, в частности необходимо будет выявить нескольких основных брендов-«локомотивов». Также было принято решение о разработке концепции сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Якутии на ближайшую пятилетку, до 2025 года и основных направлений до 2030 года.

Модератором круглого стола выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития, кандидат культурологии Владислав Левочкин, сообщает официальный сайт Министерства.

«Договорились о совместных проектах с Министерством предпринимательства, торговли и туризма, Бизнес-школой, Центром поддержки технологий и инноваций СВФУ и Агентством по защите авторских прав. У нашей республики за последние годы появились определенные успехи в защите наших мастеров, вместе с тем предстоит еще очень много. Многие выступающие высказали идею о необходимости брендирования региона. До сих пор этот процесс происходит точечно, от мероприятия к мероприятию, и нет общего решения, которое легло бы в основу наработок по конкретным направлениям. Разговор назрел», — прокомментировал Владислав Левочкин.

Двум ведомствам – Министерству культуры и духовного развития республики и Министерству предпринимательства, торговли и туризма – действительно предстоит большая совместная работа. Будет организовано обучение, при этом поддержка будет оказана именно представителям малого и среднего бизнеса в сфере народных художественных промыслов, народным мастерам и начинающим молодым авторам. Министерством культуры будет создана межведомственная рабочая группа по брендированию изделий народных художественных промыслов и, что особо актуально сегодня, их защите на рынке интеллектуальной собственности.

Круглый стол был организован Министерством культуры и духовного развития РС(Я), АУ РС(Я) «Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх»» при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я). Участие в нем приняли заместитель министра предпринимательства, туризма и торговли Максим Прокопьев, директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ им. М.К. Аммосова Афанасий Винокуров, директор АНО «Агентство по защите авторских прав» Юлия Бурнашева и др.