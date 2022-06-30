В Якутии займутся изучением азиатской дикуши

Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков Якутии совместно с компанией «Полюс Алдан» проведут исследовательские работы по оценке современного состояния дикуши на территории Алданского района.

Азиатская дикуша — одна из редких и малоизученных птиц, которая совершенно не боится человека, и это поставило вид на грань полного уничтожения. Дикуша, как редкий вид мировой фауны, включена в Красный список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Якутии. По наблюдениям специалистов, до 70-х годов прошлого столетия в южной части Якутии азиатская дикуша считалась обычным видом, сведений по количественным показателям тех лет не имеется. По данным учетных работ, проведенных Дирекцией биологических ресурсов и ООПТ, в летне-осеннее время 2003-2004 гг., общее количество дикуши составляло 8-10 тысяч особей. В настоящее время общая численность дикуши не известна, по опросным данным госинспекторов Дирекции, численность вида продолжает стремительно сокращаться, а в иных местах полностью исчезла.

Самец и самка дикуши.

«Полюс Алдан», как ответственная компания-недропользователь, в рамках корпоративной программы «Заповедная территория Полюса» поддержала данный проект по предотвращению исчезновения популяции азиатской дикуши в Якутии.

По информации главного эколога «Полюс Алдана» Владислава Колчанова начатая совместная работа Дирекции биологических ресурсов и «Полюс Алдан» является залогом сохранения азиатской дикуши на территории Южной Якутии. На первом этапе инспектирование современного состояния известных местообитаний птицы проводится в бассейне среднего течения реки Алдан, в 250 км от г. Томмот, на территории государственного природного заказника регионального значения «Суннагино-Силлигилинский».

Руководитель проекта от Дирекции биологических ресурсов и ООПТ Якутии Саргылана Михайлова отметила:

«Мы в рамках проекта уже начали работы по установлению особенностей населения и выявлению основных лимитирующих факторов, влияющих на выживание птиц в природе. По итогам работ будет дана общая характеристика среды обитания дикуши. Следующий этап работ будет посвящен созданию специализированной сети резерватов с приоритетным направлением охраны азиатской дикуши и мест их обитания».