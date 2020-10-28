В Якутии загорелся тепловоз

Сегодня днем в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) от дежурного по ж/д станции Беркакит в Нерюнгринском районе поступила информация о том, что около станции АЯМ произошло возгорание тепловоза грузового состава, перевозившего состав груженный углем. Тепловоз был отцеплен от состава и отогнан на запасной путь, на безопасное расстояние. Угроза перехода огня отсутствовала.

Силами огнеборцев Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона пожар был потушен на общей площади 20 кв.м.

Погибших, пострадавших нет.

Движение в обоих направлениях не нарушено. Всего в тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.