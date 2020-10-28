28.10.2020
17:00
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Происшествия

В Якутии загорелся тепловоз

Сегодня днем в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) от дежурного по ж/д станции Беркакит в Нерюнгринском районе поступила информация о том, что около станции АЯМ произошло возгорание тепловоза грузового состава, перевозившего состав груженный углем. Тепловоз был отцеплен от состава и отогнан на запасной путь, на безопасное расстояние. Угроза перехода огня отсутствовала. 

Силами огнеборцев Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона пожар был потушен на общей площади 20 кв.м.

Погибших, пострадавших нет.

Движение в обоих направлениях не нарушено. Всего в тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Майдар Сапкеев, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я)
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