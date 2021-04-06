В Якутии загорелся школьный автобус

Возгорание произошло в школьном автобусе, который доставлял детей в школу №12 города возле села Пригородный, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы региона. Задняя часть автобуса загорелась в 13.30 по местному времени на повороте с Покровского тракта в село.

После обнаружения возгорания эвакуировали 16 детей и двоих сопровождающих взрослых, пострадавших нет. На место прибыли бригада скорой помощи и представители МУП ЯПАК. Пожарные потушили огонь, автобус решено отремонтировать. ЯПАК начал служебную проверку. Как сообщила руководитель администрации села Пригородный Светлана Кармадонова, дети прибыли в школу пешим ходом под присмотром сопровождающих.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/shkolnyij-avtobus-zagorelsya-v-prigorode-yakutska